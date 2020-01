VALLO di LAURO. Choc a Quindici, commerciante 52enne di frutta secca tenta il suicidio. L’uomo è in gravi condizioni

Choc nel Vallo di Lauro per il tentativo di suicidio di un noto commerciante 50enne di frutta secca che questa mattina intorno alle 10,00 è stato ritrovato in fin di vita in un suo deposito. L’uomo, V.A., 52 anni della frazione di Bosagro di Quindici, secondo le prime indiscrezioni ha tentato di togliersi la vita impiccandosi. A ritrovarlo la moglie le cui grida hanno richiamato i vicini che hanno tagliato la corda. Soccorso immediatamente è stato trasportato al più vicino pronto soccorso, quello dell’ospedale di Nola, ma le sue condizioni sarebbero gravi ed è in rianimazione. Sul posto sono giunti poi i Carabinieri della Stazione di Lauro che hanno immediatamente iniziato le indagini per capire cosa avrebbe spinto l’uomo a togliersi la vita. La notizia si è immediatamente diffusa nel paese, e nel vallo, dove per l’attività svolta dal commerciante è molto conosciuto.

