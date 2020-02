VALLO di LAURO. Coronavirus, i sindaci di Moschiano e Taurano avvisano la popolazione.

Anche in bassa Irpinia si cerca di contrastare la diffusione del Coronavirus o meglio che possa contagiare persone del posto. Ecco quindi che sia il sindaco di Taurano, Maffettone, che quello di Moschiano, Addeo, hanno emesso dell’ordinanze con le quali avvisano coloro che in questi giorni si spostano da e per le aree del Nord Italia dove il virus è giunto devono comunicarlo alle forze di polizia Municipale o ai primi cittadini. Tali comunicazioni devono essere effettuati a tutela della salute pubblica e per scopo meramente precauzionale al fine di poter consentire alle autorità sanitarie di porre in essere tutte le iniziative previste dal protocollo del Ministero della Salute.

adsense – Responsive – Post Articolo