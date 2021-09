VALLO di LAURO. Il vallo risponde presente, anche qui i porcini abbondano

Si trovano ovunque in bassa Irpinia, nell’area mandamentale tanti i cercatori che postano sui social ritrovamenti da record, ma va anche detto che anche nell’altra valle, quella lauretana, i porcini non scarseggiano. Sulle montagne di Taurano altri ritrovamenti record, questa volta è un nostro lettore che ci invia le foto di giornata, Franco Graziano, che li esibisce come si fa con i trofei. Domani, domenica, dopo le notizie diffusesi nei giorni scorsi di questi ritrovamenti le montagne saranno sicuramente meta di molti appassionati, il nostro consiglio è quello di prendere tutte le precauzioni per evitare brutti inconvenienti che in montagna sono dietro l’angolo.

adsense – Responsive – Post Articolo