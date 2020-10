Secondo decesso in 24 ore per Covid nel Vallo di Lauro. A non farcela presso l’ospedale Moscati di Avellino, nella palazzina Covid dove era ricoverato da alcuni giorni un settantenne di Quindici. Dopo Pago, dove questa mattina sempre al Moscati è morto un 71enne, anche Quindici piange la sua vittima per Covid.

