Sono circa 30 le persone che nel Vallo di Lauro sono state messe in quarantena perché venute in contatto con le tre persone giunte da Codogno, focolaio del Coronavirus, senza rispettare le ordinanze emesse dalla autorità locali lombarde. A dichiararlo e il sindaco di Lauro Antonio Bossone ai microfoni di Mediaset. Lo stesso primo cittadino ha annunciato la chiusura delle scuole nel sui comune e in quelli limitrofi a tempo indeterminato .

