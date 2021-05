VALLO di LAURO. Vasta operazione da parte delle forze di polizia stamane con l’utilizzo anche di un elicottero. Sequestrate armi

Una vasta operazione si è svolta questa mattina da parte della Polizia che hanno fatto irruzione in diverse case di esponenti appartenenti a note famiglie del Vallo legate alla criminalità organizzata. A Pago del Vallo Lauro è stata individuata all’interno di un edificio anche una botola, che era usata come nascondiglio. Durante le perquisizioni che hanno riguardato diversi comuni dell’area, a Moschiano, sono state rinvenute e sequestrate diverse armi. Per il momento non si hanno ulteriori notizie del blitz che ha visto impegnato decine e decine di uomini oltre all’utilizzo anche di un elicottero.

D’altronde, l’infiltrazione della criminalità di tipo mafioso nel Vallo di Lauro, è segnalata da oltre un trentennio sulla base di specifiche risultanze investigative.

