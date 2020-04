Variati: Mascherine siano gratuite se ci sarà obbligo nazionale

“Se, sulla base delle raccomandazioni degli esperti, il governo dovesse obbligare l’uso della mascherina in pubblico, nelle fasi di progressiva riapertura, io credo che sia giusto che lo Stato fornisca gratuitamente le mascherine ai cittadini”. – dichiara il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Achille Variati – “E’ la mia posizione, perché credo che risponda a un fatto di equità che sulle spalle del cittadino non gravino spese sanitarie per un’emergenza nazionale. Se dovessimo arrivare a una misura come questa, è fondamentale contare sulla collaborazione di tutti: le difficoltà economiche o la povertà non possono tradursi in una maggiore vulnerabilità davanti alla malattia.

Le mascherine dovranno essere un bene di prima necessità, facilmente reperibili e gratuite per tutti, ottenibili tramite tessera sanitaria”.

