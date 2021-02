Luna Rossa conquista la finale alla Coppa America vincendo la Prada Cup. Nella sfida decisiva dovrà vedersela contro il Team New Zealand. In nottata ha trionfato nelle due regate, regolata l’imbarcazione britannica Ineos per 7-1. Serie dominata. Dal 6 al 15 marzo la finale, sempre nel Golfo neozelandese di Hauraki.

