AVELLA. Un nuovo positivo al Coronavirus nella cittadina archeologica

In data odierna si comunica la positività al Covid-19 di un concittadino/a preso in carico, unitamente a tutti i contatti avuti in precedenza, dall’ASL AV che sta monitorando la situazione al fine di ridurre il rischio contagio. Gli attuali positivi totali ad Avella sono 6, le condizioni di salute, allo stato attuale, non destano particolari preoccupazioni; dei 6 positivi solo 1 è ricoverato al Moscati per essere assistito. Si ricorda alla cittadinanza che è OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA SIA NEI LUOGHI CHIUSI CHE ALL’APERTO.

DI SEGUITO LA SCHEDA AGGIORNATA

