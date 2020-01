Venerdì 3 gennaio – Al Museo Irpino Antonella Russoniello presenta Vincenzo Rossini e “Unadimille. Mille canzoni italiane raccontate” che chiude “Musica tra le righe” nel Natale al Museo

«Unadimille. Mille canzoni italiane dal 2000 a oggi, raccontate» è il titolo dell’ultimo libro dello scrittore, critico e blogger Vincenzo Rossini, edito da Arcana che chiude il primo del ciclo di «Musica tra le righe» incontri su libri che parlano di musica, ideati e condotto dalla giornalista Antonella Russoniello nell’ambito della manifestazione «Natale al Museo» organizzata dal Museo Irpino e Coop Culture.

L’appuntamento è per venerdì 3 gennaio, alle ore 18, nelle sale della Pinacoteca del Museo, sita all’interno del Complesso Monumentale dell’ex Carcere Borbonico, con ingresso da Piazza De Marsico (ingresso pedonale da Piazza d’Armi, lato stand dei libri, ingresso di fronte alla Sala Blu). L’incontro si concluderà alle 19.30 secondo gli orari del Museo.

«Dopo il successo del primo incontro, il 13 dicembre, con Carlo Crescitelli e «A spasso con l’Antiviaggiatore» edito da Il Terebinto e l’eccezionale serata del 20 dicembre con Donato Zoppo e il suo «Something» sui Beatles – spiega la curatrice Antonella Russoniello – chiudiamo in bellezza questo primo ciclo di «Musica tra le righe» con Vincenzo Rossini che ci porta a spasso nei generi e nelle storie musicali italiane raccontandoci mille brani da lui ritenuti imprescindibili, è l’occasione unica per conoscere le nuove tendenze, svecchiare il gusto di chi è rimasto legato ai cantautori o di chi non crede che la musica italiana possa andare oltre l’imitazione di fenomeni d’oltreoceano come il rap o la trap. Rispettando un criterio classificatorio rigoroso, che già me lo fa amare, Rossini riesce a fornire una marea di informazioni ma anche la suggestione del proprio gusto personale. Proprio questo mix di metodo e creatività mi ha fatto scegliere questo volume che può essere un perfetto regalo per la prossima Epifania. Lo scopo complessivo di tutto il ciclo, infatti, è stato di parlare di libri che parlano di musica, avere autori originali, trasversali ed eccentrici ma soprattutto indicare il libro come dono ideale per chi si ama davvero».

Vincenzo Rossini, barese, è stato Direttore Artistico del Milano Film Festival; è redattore ed esperto di content marketing e ha curato retrospettive cinematografiche dedicate, tra gli altri, a Jim Jarmusch, Julien Temple, Terry Gilliam, Randall Poster, Ermanno Olmi.

Da due anni, quasi tre ormai, anima di articoli musicali il sito Unadimille.it, che rappresenta l’origine ma anche il naturale completamento del volume omonimo.

