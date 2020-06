Venerdì 5 giugno Salvini a Napoli, Avellino e Nola.

Il senatore Matteo Salvini, leader e segretario della Lega, sarà in Campania venerdì 5 giugno e farà tappa a Napoli, Nola e Avellino.

È prevista una conferenza stampa alle ore 11:00 presso Villa Vittoria, in via Petrarca 46 a Napoli.

Programma:

VENERDI’ 5 GIUGNO: SALVINI IN CAMPANIA

Ore 11:00 – NAPOLI Conferenza stampa c/o Villa Vittoria in via Francesco Petrarca 46

Ore 12:30 – NAPOLI Deposizione corona di fiori in memoria del poliziotto Pasquale Apicella

Ore 14:30 – NOLA (NA) Incontro con imprenditori e visita aziende c/o Palazzina CIS (Centro Ingrosso Sviluppo-La Città degli Affari)

Ore 17:00 – AVELLINO Inaugurazione sede Lega in via Stanislao Esposito 2

Ore 19:00 – NAPOLI Incontro con artigiani di San Gregorio Armeno c/o Hotel Paradiso in via Catullo 11

