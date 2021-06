Venerdì l’ex ministro Spadafora e il presidente della IV Commissione speciale regionale Saiello in visita agli impianti sportivi del Nolano

Venerdì 11 giugno, alle ore 11, il deputato ed ex ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e il presidente della IV Commissione speciale Innovazione e Digitalizzazione Gennaro Saiello, saranno in visita presso alcune strutture sportive dell’area Nolana.

Alle ore 11, al Centro Sportivo emIvan di Marigliano, incontro con le associazioni sportive del territorio; alle ore 11.45, sopralluogo al Palazzetto dello Sport di Marigliano; alle ore 12:15 visita al campo sportivo di San Vitaliano.

“La Campania – ricorda il presidente della IV Commissione speciale Saiello – è penultima in Italia per dotazione di palestre nelle scuole. Da ministro, Vincenzo Spadafora ha sempre dimostrato una grande attenzione verso i giovani e lo sport ed è stato grazie al suo impegno che il ministero dello Sport ha predisposto due bandi, con dotazione di oltre 200 milioni, per ripristinare impianti abbandonati. Forti della sua esperienza – conclude Saiello – vogliamo confrontarci con gli amministratori locali e le associazioni sportive del territorio per fare squadra e approfittare delle opportunità offerta dal Recovery e da tutti gli strumenti normativi a disposizione per implementare la dotazione di impianti e strutture sportive del nostro territorio”.

