VENTICANO. Incendio all’interno di un fondo privato, indagano i Carabinieri

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per l’incendio divampato questa notte a Venticano, all’interno di un fondo privato.

Le fiamme hanno interessato una tettoia dov’erano parcheggiate due autovetture, una delle quali andava completamente distrutta.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnare le fiamme.

