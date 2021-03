Verso l’8 Marzo – SEMPLICEMENTE DONNE SPECIALI/5 – Parole/Musica

Cinque donne che della parola ne hanno fatto un mezzo di “comunicazione di massa“: letteratura, poesia, canto e musica. Le parole le hanno sapientemente mescolate e alchemicamente riviste, riscritte e messe insieme secondo la loro geniale arte scritturale. Donne definite, contornate e svincolate ma soprattutto autonome.

ANGELA IANTOSCA, Giornalista, scrittrice pubblica di droga, ‘ndrangheta del mondo femminile e familiare. Collaboratrice televisiva e radiofonica, dirige la famosa rivista ‘Acqua e Sapone’, trattando non solo di costume ma anche di economia e arte. ‘Gli eroi di Leocolizia’ il suo nuovo libro.

TINA PICCOLO, Poetessa conosciuta in tutti i salotti letterari italiani e anche all’estero. Conduce un suo salotto letterario dove sono ospiti scrittori, poeti, storici, artisti. Poi gli anni si è evoluta ed è ricco riuscita a mantenere sempre alto il suo livello qualitativo. Nella sua avventura e affiancata dal giornalista Giuseppe Nappa, creando una sinergia fondamentale per il successo del programma.

AGNESE GINOCCHIO , cantautrice della pace, attivista del Movimento Internazionale per la Pace e la Salvaguardia del Creato. Con la sua voce riesce a coinvolgere tante persone. Si muove dal basso per la promozione del suo messaggio alla non violenza.

ANTONIETTA GNERRE, Poetessa Ma anche promotrice Culturale. Studiosa e ricercatrice della poesia spirituale del 900. Molte le pubblicazioni di silloge poetiche e saggi. È presidente del premio internazionale ‘Prata’.

STEFANIA SPISTO, Scrittrice ed editrice. Impegnata nella zona del Vesuviano allarga il suo raggio d’azione in Campania e oltre. Donna pacata e dai modi raffinati e animata da un energia e forza necessarie per emergere in un territorio non favorevole a progetti editoriali.

