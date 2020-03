Vertenza Conad-Albatros di Lioni: sospensione temporanea del sit-in e delle iniziative sindacali pubbliche a favore delle 4 lavoratrici ingiustamente licenziate

«Alla luce delle disposizioni emanate dal governo nazionale e recepite dalle istituzioni locali per contrastare il contagio da coronavirus, la Cgil di Avellino con la Filcams Cgil di Avellino sospendono, solo temporaneamente e in attesa di ulteriori indicazioni da parte del governo, le iniziative di lotta e informazione già programmate contro i quattro licenziamenti illegittimi operati dalla Conad-Albatros di Lioni», informano il segretario generale della Cgil irpina Franco Fiordellisi e il segretario generale Filcams Cgil Avellino Giovanni Carpino.

«Nello specifico – precisano i sindacalisti – è stato sospeso in via precauzionale il sit-in e anche il volantinaggio previsto per sabato prossimo, 7 marzo, a Lioni. Inoltre, e è stata rinviata a data da destinarsi l’assemblea dei lavoratori. Continua, invece, senza sosta l’impegno e il sostegno della Camera del lavoro di Avellino a difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori irpini».

