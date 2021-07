Via ai preparativi e apertura iscrizioni della XCO Crocelle Race Park a Palma Campania

Conto alla rovescia per l’efficiente macchina organizzativa della Crocelle Race Team per preparare nel migliore dei modi una nuova ed entusiasmante edizione della XCO Crocelle Race Park saltata lo scorso anno a causa dell’emergenza Covid-19.

A nessuno potrà sfuggire l’importanza che riveste questa competizione, datata domenica 19 setteembre, che si preannuncia densa di agonismo e spettacolo, avvalorata maggiormente dalla tecnicità del tracciato, unico nel suo genere.

Il percorso rimane identico a due anni fa ma è stato individuato un tratto molto tecnico che verrà aggiunto, una salita nuova in terra battuta di 150 metri al 10%. Con il passaggio su terreni agricoli privati, adiacenti al parco, il tracciato misura ufficialmente poco più di 4 chilometri, senza intersecare l’asfalto, prevalentemente sterrato e molto tecnico, con salite in contropendenza, passaggio sul rock garden, curve molto strette e in discesa da affrontare e single track molto corti.

Le manifestazioni sportive offrono l’opportunità per gli atleti, per le loro famiglie e per gli appassionati di scoprire ambienti località che meritano non solo attenzione ma sanno regalare momenti di vero piacere. Ed è questo uno degli elementi caratterizzanti del successo riscosso nelle precedenti edizioni della XCO Crocelle Race Park che dovrà far fronte all’andamento delle emergenza sanitaria, ragion per cui sarà applicato uno stringente protocollo anti-Covid, che, conformemente alle direttive federali, prevederà la suddivisione dell’aree del Parco in zone, con ingressi contingentati, controllati e registrati.

“Quello che possiamo garantire è che per questa edizione, nonostante il Covid-19, ci arriveremo non solo con le dovute cautele ma con il consueto entusiasmo la gioia e la passione che dà sempre ci contradistingue.

