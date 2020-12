Vigile del Fuoco folgorato, il cordoglio del Sottosegretario Sibilia.

Dichiarazione del Sottosegretario all’Interno Carlo SIBILIA:

“Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia del Vigile del Fuoco Tonello Scanu, cinquantaquattrenne che a Nulvi, in provincia di Sassari, ha perso la vita durante un intervento di messa in sicurezza di un cavo pericolante staccato da un palo della linea elettrica. Ogni giorno i Vigili del Fuoco mettono la loro vita a servizio della sicurezza dei cittadini, intervenendo lì dove c’è bisogno. Un abbraccio alla grande famiglia del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco”.

E’ quanto scrive in un tweet il sottosegretario all’Interno Carlo SIBILIA, esprimendo il proprio cordoglio al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed alla famiglia del Vigile perito in servizio questa mattina in Sardegna.

