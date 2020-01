Vigili del Fuoco Avellino. Albarosa Spagnuolo, Ispettore Logistico Gestionale esperto, dopo tanti anni di onorato servizio, sarà collocata a riposo.

🔊 Ascolta l'articolo

Il prossimo primo febbraio, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, la Signora Albarosa Spagnuolo, Ispettore Logistico Gestionale esperto, dopo tanti anni di onorato servizio, sarà collocata a riposo.

Nei trascorsi lavorativi presso il Comando di Avellino, ha apportato un eccellente contributo grazie alla propria esperienza e competenza, mostrando un encomiabile attaccamento al servizio, svolto sempre con entusiasmo, diligenza e rispetto delle regole. Ha apportato con uno stile proprio, un tocco di umanità, che spesso facilita i rapporti e costituisce la base del successo. Sempre attenta alle innovazioni, e costantemente aggiornata nel settore Ragioneria, ha sviluppato doti non comuni di padronanza della materia.

Il Comandante Ing. Luca Ponticelli, tutto il personale, operativo e amministrativo, esprimono il più vivo ringraziamento per i risultati raggiunti, rivolgendo alla Signora Albarosa, un augurio sincero per un futuro altrettanto ricco di soddisfazioni personali.

