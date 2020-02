VIGILI DEL FUOCO Avellino, prossimo alla pensione il Vice Comandante, Ing. Domenico Pasqua

Il prossimo 26 marzo si verificherà un momento storico per il Comando dei Vigili Del Fuoco di Avellino, dopo più di 36 anni di onoratissimo servizio, il Vice Comandante, Ing. Domenico Pasqua lascerà il servizio attivo, per essere collocato in pensione.

L’Ing. Pasqua è stato assunto nel Corpo Nazionale il 6 febbraio del 1984, ed ha prestato servizio presso il Comando di Genova, fino al 20 dicembre 1988, data in cui è stato trasferito ad Avellino, dove presta servizio da circa 32 anni.

Dalle pagine del suo foglio matricolare, si contano numerosi elogi, e tanti incarichi svolti per l’Amministrazione anche “fuori le mura” del Comando. Il Comandante Ing. Luca Ponticelli, ne loda le virtù dicendo: Domenico è un cultore della disciplina dell’impiantistica antincendio, con una spiccata inclinazione verso quella elettrica, ed ha sempre saputo dare ai colleghi ed ai professionisti esterni i giusti consigli su come affrontare e risolvere le problematiche progettuali più complesse nel settore antincendi.

Il nostro Vice Comandante è stato ed è la colonna portante principale del Comando di Avellino, sempre presente, sempre prodigo di consigli, pacato, serio, onesto, disponibile, uomo libero e competente, ed ha vissuto in prima persona la storia degli ultimi trent’anni del Comando. Con il suo fare discreto, si è sempre trovato al fianco del personale, prodigo di consigli e di indicazioni illuminanti, assumendosi spesso grandi responsabilità.

Nel corso di questa mia breve permanenza al Comando di Avellino, continua Ponticelli, ho potuto notare il carisma riconosciuto a Domenico dai colleghi, il rispetto palesato dal personale, l’apprezzamento dei professionisti e la stima da parte dei funzionari degli Enti esterni di lungo corso. Un grazie sentito per tutto ciò che hai dato al Corpo Nazionale, al Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, ai tuoi colleghi funzionari, ai tuoi precedenti Comandanti. Auguri di un meritato riposo da parte di tutto il personale del Comando Irpino.

