ALTA IRPINIA. Vigili del Fuoco impegnati su più fronti per incendi di appezzamenti di terreni coltivati a grano

I Vigili del Fuoco di Avellino Durante la giornata di oggi 7 luglio sono stati impegnati in diversi interventi che hanno riguardato incendi di appezzamenti di terreno coltivati a grano. Tre quelli più importanti che hanno visto in mattinata impegnata la squadra del distaccamento di Ariano Irpino in contrada Camporeale sempre ad Ariano, dove sono andati in fiamme tre ettari di grano e circa 30 rotoballe. L’opera di spegnimento durata diverse ore è servita ad evitare che le fiamme si propagassero verso le vicine abitazioni. Altri due analoghi interventi sono stati effettuati dalla squadra del distaccamento di Bisaccia, di cui uno a Lacedonia nei pressi dell’area Calaggio, e uno a Bisaccia in contrada Pagliarola.

