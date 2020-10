Vigili del Fuoco, SIBILIA (M5S):”L’emergenza Covid ha solo rallentato il ciclo di assunzioni nel Corpo, lavoriamo per riprendere presto e in sicurezza”

“L’emergenza Covid19 non dovrà pregiudicare il completamento del ciclo delle assunzioni dei Vigili del Fuoco. È innegabile che il coronavirus abbia inciso negativamente, rallentando la tabella di marcia che avevamo stabilito per immettere forze fresche nel Corpo. Ma l’appuntamento non è annullato, è solo rinviato. Insieme al dipartimento stiamo lavorando per garantire che il processo delle assunzioni riprenda nella massima sicurezza sanitaria. Nonostante tutte queste difficoltà, mi impegno con i Vigili del Fuoco: nessuno resterà indietro. Le assunzioni programmate saranno realizzate”.

