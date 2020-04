VIII Edizione Premio Vesuvio, la giuria a lavoro per le valutazioni: svelati i nomi della commissione

Nonostante il difficile momento che l’Italia intera sta attraversando, proseguono i lavori di valutazione della giuria sulle opere pervenute. Il Premio, nato da un’idea di Nando Zanga, prevede le seguenti sezioni: poesia (in lingua italiana e in lingua napoletana), narrativa (racconti in lingua italiana e in lingua napoletana), fotografia (scatti dal Parco Nazionale del Vesuvio), “Un’idea per la tua città” (progetto innovativo per la propria città); distinte nelle categorie bambini (scuole elementari), ragazzi (scuole superiori di I e di II grado) e adulti.

Il lavoro di valutazione delle opere, giunte da tutto il territorio nazionale, è stato affidato – come di consueto – ad una giuria di esperti e professionisti del settore: Nando Zanga (Presidente di giuria), Antonella Bianco, Mario Volpe, Giuseppe Vetromile, Raffaele Urraro, Francesco Gravetti, Genny Galantuomo, Francesco Servino, Giovanna Salvati, Nicola Le Donne. Ospite d’onore per la serata finale, lo scrittore Pino Imperatore.

La cerimonia di premiazione sarebbe prevista per il 2 maggio, tuttavia eventuali rinvii, dovuti all’attuale situazione di emergenza, saranno comunicati in tempo.

