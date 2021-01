VILLANOVA DEL BATTISTA (AV) – SORPRESO CON FUCILE E CARTUCCE IN GIORNO DI SILENZIO VENATORIO: I CARABINIERI DENUNCIANO UN 40ENNE.

La pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Zungoli era impegnata in un servizio perlustrativo finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità, quando non è passato inosservato un fuoristrada con a bordo un 40enne di Ariano Irpino: intimato l’“Alt”, i militari hanno quindi proceduto al controllo.

L’uomo, titolare di porto d’armi per uso caccia, fermato a Villanova del Battista in giornata di silenzio venatorio, aveva con sé un fucile carico ed una cinquantina di cartucce.

Alla luce delle evidenze emerse, per il 40enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento in quanto ritenuto responsabile del reato di cui agli articoli 4 e 20 bis della legge 18 aprile 1975, n. 110 (“Porto di armi od oggetti atti ad offendere” e “Omessa custodia di armi”).

Fucile e munizioni sono stati sottoposti a sequestro.

