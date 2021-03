Vincenzo De Luca annuncia: “La Campania in zona rossa”

Come già si preannunciava nei giorni scorsi, di un possibile ritorno della Campania in zona rossa, oggi è stato lo stesso Governatore De Luca ad annunciare che la Campania da “Arancione” passa in zona “Rossa”. Lo ha affermato in diretta facebook: “Come è del tutto evidente siamo arrivati alla terza ondata in tutta Italia, per la Campania, da oltre una settimana registriamo sui 2500 nuovi postivi al giorno che significa che dovremo fare il tracciamento dei contatti per almeno 25mila persone è evidente che in queste condizioni diventa impossibile”.

