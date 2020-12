VINI DE STEFANO FESTEGGIA IL NATALE CON IL PRESTIGIOSO TAURASI DOCG E TANTE NOVITÀ

Tra le tante novità natalizie dell’azienda irpina, nasce il Taurasi DOCG firmato Vini De Stefano, un vino di alto prestigio, con il quale l’azienda va a completare tutte le sfumature dell’uvaggio Aglianico. Dall’Irpinia Aglianico DOC “Corticì”, passando per l’Irpinia Campi Taurasini DOC “Saluber” e l’Irpinia Rosato DOC “Bochè”, si giunge ad uno dei migliori vini italiani, il Taurasi DOCG che, a poche settimane dall’uscita sul mercato, ha già varcato la soglia dei confini nazionali, arrivando anche sulle tavole tedesche, dove sin da subito i vini a marchio De Stefano si sono fatti conoscere e apprezzare.

Con il Taurasi DOCG, le cantine De Stefano hanno effettuato tutte le possibili vinificazioni dell’Aglianico e arricchito la linea produttiva con quello che è da considerarsi, senza dubbio, il fiore all’occhiello dell’azienda. L’ultimo arrivato in casa De Stefano nasce, infatti, da un’attenta selezione di uve Aglianico, e si presenta come un vino robusto, anche grazie al lungo affinamento in barrique di rovere francese. Con i suoi quattro anni di invecchiamento e il colore rosso porpora, restituisce note olfattive speziate, un’intensa complessità e un sapore armonico e inebriante. Un vino che si abbina perfettamente a piatti forti e arrosti. E che non può di certo mancare nei pranzi e nelle cene delle festività natalizie.

Ed è proprio in vista del Natale che Vini De Stefano annuncia un’altra grande novità. Dalla collaborazione della cantina irpina con un gruppo di viticoltori veneti, nasce il Prosecco DOC extra dry “Fior della Dea”, ottenuto dalla vinificazione di uve 100% Glera. Morbido, piacevole, fine e persistente, le sue bollicine sono adatte all’aperitivo, ma anche per accompagnare i pasti o deliziare i palati insieme al dessert.

Vini De Stefano dedica al Natale anche le elegantissime e pratiche confezioni regalo in cartone o in legno, per scegliere di regalare la poesia imbottigliata dell’Irpinia e portare un pezzo di questa terra nelle nostre case. Tutti i vini e le confezioni natalizie sono disponibili contattando direttamente l’azienda che spedisce in tutta Italia e in Europa, oppure nel punto vendita in via Nazionale, Contrada (Av).

