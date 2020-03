VINÒFORUM 2020 POSTICIPATO: LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERÀ DALL’11 AL 20 SETTEMBRE

“Il cambio di date – spiega il CEO di Vinòforum, Emiliano De Venuti – non è solo dovuto all’emergenza Coronavirus, ma anche alla volontà di evitare accavallamenti e saturazioni in un momento in cui tutte le manifestazioni si trovano a dover effettuare uno slittamento temporale obbligato. Vogliamo garantire alle aziende la possibilità di presidiare tutte le situazioni di promozione più importanti e far così ripartire un mercato essenziale per il nostro Paese, quello legato all’enogastronomia. Mai come in questo momento c’è bisogno di essere proiettati verso il futuro e lavorare insieme alla ripresa. Per questo abbiamo individuato nel mese di settembre un momento favorevole per far ripartire il business e, nel nostro caso, per permettere alle imprese di riattivare i propri canali commerciali su Roma e nel Centro-Sud Italia”.