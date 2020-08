Vinti quasi due milioni di euro a Roccabascerana, ecco quanto riporta l’Agenzia Agimeg.

Il vincitore non si è presentato nel nostro locale. Ci troviamo in una strada di passaggio, da noi si recano molti avventori anche da Napoli e da altre zone. E’ veramente difficile inquadrare chi possa essere stato il vincitore. La nostra è un’attività fortunata, sono stati realizzati già due “5” di circa 50mila euro ognuno nel 2019. Tuttavia, questa è la vincita più cospicua mai centrata. Il fortunato vincitore ha realizzato sia un “5” con SuperStar che ha raggiunto la cifra di 1.950.000 euro sia un “5” da 78mila euro, per un totale circa di 2.030.000 euro. Stiamo parlando di una schedina che può variare da un minimo di 1,50 euro ad un massimo di 15,00 euro. Questo è l’importo che ha potuto spendere il vincitore del premio”. E’ quanto hanno dichiarato ad Agimeg Giuseppe Berticci, per conto anche della socia Paola Baricchio, titolari del Rendez Vous Caffè di Roccabascerana (AV) dove nell’ultimo concorso del Superenalotto è stato centrato un “5 Stella” da 1.952.527,50 euro. “Spero in un ringraziamento da parte del vincitore. Un augurio per avergli portato fortuna e avergli fatto vincere questa bella cifra. Saremmo ancora più felici se a vincere sia stata una persona che ne aveva bisogno”, ha concluso. cdn/AGIMEG

