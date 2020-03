VISCIANO. La Protezione Civile disponibile alla consegna delle mascherine alla popolazione

Sulla questione mascherine, sollevata dal consigliere è capogruppo di opposizione Giovanni Conte che sollecitava l’amministrazione a metterle a disposizione dei cittadini, presidente del’ATAPC Gioacchino Iovino, con un comunicato inviato tramite l’Ufficio stampa dell’associazione di volontariato, sollecita l’amministrazione ad adoperarsi in materia e mettere a disposizione dei volontari dell’ATAPC, con apposita convenzione, l’incarico per la distribuzione. Il presidente inltre evidenzia, con una nota inviata alla nostra redazione, che non è il caso di divisioni e strumentalizzazione essendo questo un momento in cui la gente e i cittadini non capirebbero polemiche o cose simili. Anche dal governo il ministro Boccia ha sottolineato che queste mascherine arriveranno ma bisogna distinguere da quelle sanitarie che sono per medici e sanitari a quelle normali per supermercati e altri ambienti. Intanto nel Comune collinare si vive con la consapevolezza che questa prova prima o poi passerà e come una grande famiglia ci si affida alla Madonna del CARPINELLO e al Servo di Dio ‘Padre Arturo D’Onofrio’ affinché anche questa prova come il terremoto delk’80 venga superata. Nicola Valeri

