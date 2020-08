VISCIANO, 8 AGOSTO, FESTA ONOMASTICA E DI COMPLEANNO DI PADRE ARTURO “APOSTOLO DELLA CARITÀ”.

La comunità collinare e mariana ricorda il suo PADRE degli orfani e Apostolo della Carità nel giorno in cui ricordiamo la nascita 8 agosto 1914 di Padre Arturo. Il giorno in cui si festeggia anche la festa ONOMASTICA del padre fondatore della Piccola Opera della Redenzione e delle congregazioni religiose dei sacerdoti missionari e suore Piccole Apostole della Redenzione con Madre Anna Vitiello cofondatore. Una giornata che avrà il suo momento principale con la celebrazione di una Santa messa nel santuario della Madonna Consolatrice del Carpinello Officiata e presieduta dal vescovo emerito di Nola, Padre BENIAMINO DEPALMA alle 19 con la partecipazione come concelebranti del parroco e rettore del Santuario Padre Domenico La Manna, Padre Egidio Pittiglio, superiore generale missionari della Divina Redenzione il già parroco PADRE Mario Foglia ed altri sacerdoti missionari della congregazione e delle diocesi di Nola ed altre ove si trovano le case della Piccola Opera. Presenti Ex Alunni con presidente dell’associazione dr. Pellegrino Gambardella, già sindaco di Visciano ed ex allievo nonchè il coordinatore Ariosto Prudenziano, il sindaco di Visciano Gianfranco Meo con la giunta comunale nonchè altri primi cittadini della zona.. Presenti associazioni parrocchiali e non con la corale del Santuario Santa Cecilia diretta da suor Concetta Falco con Bruno Passuello all’organo che animerà con canti liturgici le fasi della Santa messa.. Al termine della funzione liturgica il vescovo, celebrando, autorità e popolo si recherà nella cripta del Santuario per deporre i fiori sulla Tomba di Padre Arturo rendendo omaggio al padre degli orfani Servo di Dio è in cui è in corso il processo di Canonizzazione in Vaticano. Il tutto con l’assistenza e la presenza degli operatori ATAPC Protezione Civile presieduto da Gioacchino IOVINO che assicureranno le norme del distanziamento sociale e altre norme vigenti. Nicola Valeri

adsense – Responsive – Post Articolo