VISCIANO. A fuoco due veicoli in sosta. Intervengono i Vigili del Fuoco

E’ accaduto questo pomeriggio a Visciano tra via Montedonico, via Censi e piazzetta Montanaro dove ha preso fuoco un veicolo che si è poi propagato al veicolo vicino. Accorsi sul posto i volontari ATAPC Protezione Civile, Carabinieri del Co mando di Nola è stazione di Visciano e i Vigili del Fuoco del distaccamento CIS di Nola insieme ai vigili Urbani. L’auto avrebbe preso fuoco accidentalmente ma per fortuna ci sono stati solo danni materiali e non feriti. (Nicola Valeri)

