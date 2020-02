VISCIANO, AL SANTUARIO SI È TENUTA LA CANDELORA.

Oggi, giorno di solennità in cui si ricorda la pagina evangelica della Presentazione al Tempio di Gesù, anche a Visciano come in tutte le parrocchie e santuari si è tenuta la tradizionale CANDELORA, ossia la processione delle candele. Il rito si è celebrato alle ore 18 e ad officiarlo è il parroco nonchè rettore del Santuario Maria SS CONSOLATRICE del Carpinello, dove si è tenuta la funzione, Padre Domenico La Manna. Rito che si è tenuto all’interno del Santuario anche perchè fuori il tempo non era clemente e con temperature ancora rigide. Tempio gremito approfittando anche della domenica. Presenti popolo e associazioni di cui Gioventù mariana, ATAPC Protezione Civile per assistenza e ordine, oltre a molti giovani e non. Come sempre vi è stata massima partecipazione e ordine minuziosamente programmato.

adsense – Responsive – Post Articolo