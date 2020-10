VISCIANO. Albero cade e mette a rischio gli utenti della strada

di Nicola Valeri.

L’intervento propizio dei volontari dall’ATAPC Protezione Civile di Visciano, coordinati da Gioacchino Iovino, hanno messo in sicurezza l’arteria stradale, Visciano-Schiava, dove un albero ne aveva ostruito la carreggiata, in quel momento di tardo pomeriggio molto trafficata. Probabilmente la pianta ha ceduto essendo in pessime condizioni. Anche il cambiamento repentino del clima avrà favorito lo sradicamento della pianta. Per fortuna nessuno, come si dice, si è fatto male e solo un mezzo che transitava verso Schiava è stato sfiorato con il conducente che è rimasto fortunatamente indenne. Ovviamente vi è la raccomandazione ai proprietari terrieri di curare bene i loro terreni e le relative piantagioni. Si fa appello anche al Comune di Tufino competente territorialmente affinchè in collaborazione con la Città Metropolitana di Napoli dia più manutenzione alla stessa.

adsense – Responsive – Post Articolo