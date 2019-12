VISCIANO, ALLERTA METEO, PROTEZIONE CIVILE ATAPC MOBILITATA,

di Nicola Valeri

Un fine dicembre e gennaio 2020 all’insegna di freddo polare e forte vento che sta già interessando il nostro territorio Nolano e il Basso Avellinese. Un clima che mette in allarme le autorità ed in particolare la Protezione Regionale che sta diramando bollettini tutt’altro che tranquillizzanti. Molti Comuni del comprensorio Nolano e Basso Avellinese sono in allerta per il freddo pungente con temperature in prossimità allo zero e il forte vento che sta mettendo in ginocchio il nostro territorio. Si prevedono gelate che possono rendere ghiacciata le nostre strade già in precarie condizioni strutturali. In alcuni Comuni non sono escluse nevicate e gli stessi possono rimanere isolate, in particolare quelli collinari avendo un unica strada di collegamento.

Onde evitare precedenti in cui si è rimasti isolati e per cui anche le ambulanze del 118 era impedito raggiungere certe zone montane e collinari adesso si cerca di prevenire ad errori di sottovalutazione. A Visciano, paese collinare che già vive da anni il suo isolamento cerca di rimediare agli errori degli anni passati e prevenire gelate con spargimento del sale lungo le strade, in particolare la provinciale, spesso segnata da blocchi di Tir di ampia lunghezza che rendevano impraticabile l’arteria. Il Comune e l’Atapc coordinata da Gioacchino Iovino sono dunque in allerta per evitare disguidi del passato e trovarsi impreparati. Una macchina ben organizzata con il sindaco Gianfranco Meo in testa.

adsense – Responsive – Post Articolo