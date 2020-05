VISCIANO. Antonio Soviero: “Il Comune dovrebbe adeguarsi per far svolgere le sedute consiliari in videoconferenza”

“In tempi straordinari (nel senso negativo del termine) come quello che stiamo vivendo, gli organi collegiali sono chiamati ad operare in via straordinaria, telematica. La legge consente già da marzo lo svolgimento dei consigli comunali e delle giunte comunali in videoconferenza rispettando criteri di trasparenza e regolarità delle sedute. Credo che sia un metodo che potrebbe avere risvolti positivi anche sulla partecipazione più attiva dei cittadini alla vita politica della propria comunità. Il comune di Visciano dovrebbe adeguarsi, a mio avviso, a questo metodo di svolgimento delle sedute. Da un lato sicuramente bisogna contrastare in tutti i modi il momento drammatico che stiamo vivendo aiutando tutti i cittadini e le imprese in difficoltà che è la cosa più importante in assoluto, ma dall’altro bisogna sfruttare questo tempo anche per riorganizzare la politica locale utilizzando metodi innovativi che permettano una nuova forma di partecipazione politica collettiva”.

Dott. Antonio Soviero

Capogruppo consiliare di RisveglioCivico-Visciano ai giovani

