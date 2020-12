VISCIANO. Beni di prima necessità alle famiglie in difficoltà

“Oggi è una bella giornata di solidarietà per Visciano. Ringrazio di cuore l’Onorevole Annarita Patriarca che in questo periodo di gravi difficoltà per molte famiglie di Visciano, ha avuto la sensibilità di starci accanto e donare alla nostra comunità beni di prima necessità. Questa è la politica di cui abbiamo estremo bisogno, quella fatta di cose concrete, che fa sentire la sua vicinanza, una politica solidale che non abbandona nessuno. Ringrazio ancora l’Onorevole che si batte per questa politica in Regione Campania e l’Onorevole Martusciello che fa altrettanto a livello europeo. Grazie di cuore”. A dichiararlo il consigliere comunale dott. Antonio Soviero di Visciano

