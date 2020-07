VISCIANO. Celebrati i funerali di don Mario Fabbrocini

di Nicola Valeri

Rito esequiale presieduto e officiato da Mons. Pasquale Capasso, vicario generale della diocesi di Nola, in rappresentan za del vescovo Francesco Marino. Nonostante il tempo non clemente di oggi vi è stata una vasta partecipazione al rito funebre con una ventina di sacerdoti concelebranti sia missionari della Piccola Opera della Redenzione che della diocesi. Presenti gli ex Allievi con in prima fila l’amico fraterno di Don Mario Ariosto PRUDENZIANO, sempre legatissimi fino all’ultimo giorno. Associazioni di Visciano presenti di cui la Protezione Civile ATAPC che ha garantito il servizio sia in chiesa che per il corteo funebre facendo rispettare le dovute distante sociali anti-Covid. I missionari della Divina Redenzione con il superiore generale Don Egidio Pittiglio e le suore Piccole Epistole con madre Nunzia. Don Mario nonostante i suoi tempi maggiormente vissuti a Marigliano presso l’Istituto ‘Anselmi’ ultimamente è stato ‘ospite’ presso il Centro per Anziani ‘Villa del Carpine’ assistito dalle stesse suore Piccole Apostole dove ieri poi ha terminato la sua vita terrena.

