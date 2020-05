VISCIANO, ciciclista amatoriale cade dalla bici e si lussa la spalle

Un ciclista quarantenne è scivolato questa mattina nel piazzale Salvo d’Acquisto, area stazione Carabinieri, perdendo l’equilibrio, forse per una distrazione, e ha riportato, secondo informazioni dei volontari ATAPC accorsi sul posto, una sospetta frattura alla spalla. L’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno subito trasferito per le cure del caso al Pronto Soccorso del “Santa Maria della Pietà” di Nola dove i sanitari accetteranno l’esatta dinamica dei fatti. Com’è noto Visciano è una metà preferita di molti ciclisti dilettanti che trascorrono sull’area collinare momenti di svago e ristoro essendo un paesaggio incontaminato e preferito da ciclisti che dopo la salita alquanto impegnativa fanno poi sosta al Santuario per rendere omaggio alla Madonna del CARPINELLO, che è anche la protettrice dei ciclisti campani. (Nicola Valeri)

adsense – Responsive – Post Articolo