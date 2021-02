VISCIANO. Cittadino vittima del reato di sostituzione di persona  e truffa. Ecco cosa è successo

Ha presentato regolare denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Visciano, un residente della cittadina collinare dell’area nolana, famosa per l’opera svolta da padre Arturo D’Onofrio ai favore dei piccoli bisognosi, che a suo malgrado si è trovato intestatario di numerosi contratti di energia elettrica di abitazioni insistenti nella cittadina di Frattamaggiore (NA), località in cui l’uomo non svolge e non ha alcun legame. La querela presentata dalla parte lesa contro ignoti da identificare, riguarda il reato di sostituzione di persona e truffa per indebita stipula di contratti per la fornitura di energia elettrica. Il quarantenne infatti nei giorni scorsi si è visto recapitare dal Servizio Nazionale dell’energia Elettrica bollette insolute per svariate centinaia di euro.

I Carabinieri hanno immediatamente iniziato le indagini onde risalire ai responsabile dei reati. Le indagini dovranno anche chiarire come siano stati sottratti i dati personali del denunciante.

