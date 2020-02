VISCIANO, Claudio Napolitano, consigliere dell’Unpl provincia di Napoli.

L’attuale presidente della Pro Loco Visciano é risultato il più votato dell’Uncl (Associazione Pro Loco per la provincia di Napoli). Presidente è stato eletto Luigi Barbato, attuale presidente Pro Loco di Camposano. Un eccellente risultato per Visciano e per Claudio Napolitano che vanta un curriculum di prestigio come presidente dell’ente culturale e per la promozione del turismo locale ed eventi gastronomici. Un giovane da tempo impegnato nella promozione di eventi culturali e religiosi. Da annotare eventi come quelli del 6 gennaio (Cavalcata dei Magi ) che è una manifestazione in sinergia con altre associazioni locali che rievoca la fase evangelica dell’Abitazione dei Magi alla Sacra Famiglia. Un gruppo di giovani affiatato e incentivato dalla compattezza e sinergia con il Comune, sempre disponibile per patrocini e collaborazione.

