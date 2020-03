Con un post annunciato sulle pagine social del paese il primo cittadino di Visciano Gianfranco Meo ha comunicato alla popolazione la decisione di mettersi in quarantena volontaria presso il proprio domicilio per avere avuto contatti familiari che a loro volta erano stati vicino a soggetto risultato positivo. Il medico ha quindi spiegato di voler attendere gli esiti del tampone faringeo fatto ai familiari per evitare rischi per la propria popolazione.

