Su iniziativa del sindaco, Gianfranco Meo si procederà alla disinfestazione del territorio di Visciano per prevenire contagi del Coronavirus. La disinfestazione in collaborazione con i servizio igiene dell’ASL NAPOLI 3 SUD avverrà di sera tardi per cui attraverso messaggi sonori sui social e ambulanti si invitano i cittadini a restare in casa chiudendo porte e finestre. La Protezione Civile ATAPC, Vigili urbani e Carabinieri sopraintenderanno che il tutto si svolga tranquillamente. Nicola Valeri

