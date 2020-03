VISCIANO. Dal comune interventi di sanificazione e disinfestazione aule scolastiche e scuolabus.

Interventi di sanificazione e disinfestazione di scuole e bus scolastici in prevenzione e contrasto al Coronavirus che sta mettendo in ginocchio gran parte del pianeta e da qualche mese anche l’Italia, in particolare la Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. A comunicare l’iniziativa della Civica amministrazione rappresentata dal sindaco Gianfranco Meo è il consigliere comunale Sabatino Trinchese. Ad effettuare l’intervento è l’autolinea” La Manna” che gestisce il servizio di Scuolabus per il Comune collinare. Un’iniziativa, senza dubbio tesa alla prevenzione dai rischi epidemiologici del coronavirus ed altri contagi di scuole e personale didattico e i bambini.

Nicola Valeri

