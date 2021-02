Visciano. Democrazia Cristiana: “C’erano una volta i poliambulatori sanitari ed ora non ci sono più…”

Visciano tramite un progetto finanziato dalla città metropolitana, all’epoca provincia di Napoli in qualità di ente montano ebbe in dotazione dei poliambulatori sanitari che venivano utilizzati dai nostri anziani, per visite specialistiche con impegnativa del medico curante. Oggi in questo periodo di crisi sanitaria potevano essere utilizzati per evitare spostamenti ai nostri concittadini anziani che ne hanno bisogno ma magicamente sono scomparsi da qualche anno… chiediamo a questa amministrazione di farci capire come mai non vengono utilizzati e dove sono stati depositati queste strutture utili al Paese.

