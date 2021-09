VISCIANO. Democrazia Cristiana: “Il parco giochi Giovanni Paolo II in totale stato d’abbandono”

Il parco giochi Giovanni Paolo II in totale stato d’abbandono, spazzatura non ritirata, nessuna potatura di piante e d’erba, mura distrutte e residui di pietra lasciati cosi a portata di mano, e pensare che è un luogo frequentato da bambini che in ogni momento potrebbero farsi male. Ennesimo disastro creato dall’attuale amministrazione che non ha in considerazione neanche la salvaguardia dei nostri bambini. Allora la nostra domanda resta sempre la stessa: in questo mandato oltre a fare guai cosa è stato fatto per il nostro amato Paese..?

Comunicato Stampa #democraziacristianavisciano

