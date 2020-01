VISCIANO. Domani andrà in scena la “Cavalcata dei Re Magi”

di Nicola Valeri

È una suggestiva manifestazione che si rinnova ogni anno il 6 gennaio per ricordare, come si racconta nei Vangeli, la Visita dei Magi alla Grotta di Betlemme per rendere omaggio alla Sacra Famiglia, Gesù Giuseppe e Maria.

Una manifestazione che ritorna dopo alcuni anni di stop sostituita dal Presepe Vivente che non è stato più ripetuto e quindi sostituito da questa manifestazione che vede protagonisti le associazioni parrocchiali e locali come la Proloco presieduta da Claudio Napolitano e Comitato Festa di Luglio 2020 rappresentato da Raffaele Mascolo. Protagonisti dell’evento, che avrà inizio (come dalla locandina) alle 18,30, i Re Magi, Gaspare Melchiorre e Baldassare e Te Erode; il re cattivo che voleva sterminare tutti i bambini nati in quel periodo temendo che Gesù sarebbe diventato il re della Palestina. Ma come leggiamo nei Vangeli la Sacra Famiglia, avvisata da un Angelo fugge con un asino in Egitto per sfuggire alle persecuzione di Erode. Gli stessi Magi non avvisarono Erode come avevano promesso e cambiarono strada nel ritorno alle loro case.

L’evento inizierá in zone diverse del Paese con i Maggi che partiranno in zone diverse per ritrovarsi in Piazza Lancellotti dove verrà rappresentata la scena di Erode. Manifestazione che terminerà al Santuario dove verrà rappresentata la scena della Sacra Famiglia con la Santa Messa subito dopo celebrata da don Egidio Pittiglio, superiore generale dei Missionari della Divina Redenzione. Per il servizio d’ordine e assistenza il tutto è a cura di Carabinieri, Vigili Urbani e ATAPC, Protezione Civile coordinata da Gioacchino Iovino.

adsense – Responsive – Post Articolo