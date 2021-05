VISCIANO. Domani l’estremo saluto a padre Livio

di Nicola Valeri.

Il sacerdote missionario della Divina Redenzione aveva 83 anni ed era originario di Crosara di Marostica (Vicenza) dove Padre Arturo realizzò una Casa per l’assistenza e la formazione di giovani seminaristi. Padre Livio dopo il rito funebre in programma alle 10 nel Santuario della Madonna Consolatrice del Carpinello in Visciano sarà tumulato proprio a Crosara. Don Livio come più volte sottolineato è stato uno dei primi sacerdoti a fare parte dell’Opera. Missionario in Colombia e Guatemala dove è stato un valido collaboratore di Padre Arturo e superiore di alcune Case in America Latina. Molto stimato anche dalle autorità dei Paesi Sudamericani. Ultimamente è stato anche rettore del maestoso santuario della Madonna del Carpinello. Molto conosciuto e stimato dal popolo viscianese e dagli Ex Alunni Pro Piccola Opera, dalle associazioni religiose e non come la Protezione Civile Atapc da tempo volontari per il Santuario e opere annesse. Ultimamente è stato ospite della Casa per Anziani “Villa del Carpine” annessa al Santuario dove ha vissuto l’ultimo periodo della sua vita terrena.

