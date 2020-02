VISCIANO, DOMENICA TUTTI IN MASCHERA PER IL CARNEVALE 2020.

di Nicola Valeri.

Appuntamenti in mattinata e nel pomeriggio fino a sera tardi per le manifestazioni carnevalesche di Visciano, anche quest’anno organizzate dalla Pro Loco e Assessorato agli eventi del Comune. Come vediamo dalla locandina-manifesto pubblicata l’ente presieduto da Claudio Napolitano in collaborazione con l’UNPLI (Associazione Pro Loco provincia di Napoli di cui é consigliere) ha programmato per domenica prossima 23 febbraio le varie manifestazioni caratteristiche e folkloristiche come la Quadriglia, il Laccio d’Amore, la rappresentazione tradizionale dei 12 mesi+ Il capitano e la ‘Canzone di Zeza’. Sempre nel tardo pomeriggio come da programma saranno di scena i gruppi di Quindici e Mischiano del Vallo di Lauro.

Una kermesse quella del Carnevale Viscianese che vede in campo vari gruppi anche improvvisati per l’occasione ma che senza dubbio hanno passione e volontà nell’esibirsi in Piazza Lancellotti, Piazza Padre Arturo ed altre zone del Paese fino a tarda sera. Unica nota stonata ma veniale sono i decibel e un po’ di smog fuori misura di quel giorno. Nel complesso si può dire che a Carnevale se ogni scherzo vale si può anche esagerare nel resto.

