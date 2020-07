VISCIANO. E’ morto don Mario Fabbrocini. I funerali domani

Presso Villa del CARPINE, adiacente al Santuario della Madonna Consolatrice del Carpinello ci ha lasciati alla veneranda etá di 90 anni, don Mario FABBROCINI, giornalista-pubblicista e facente parte della famiglia degli ‘Ex Allievi della Piccola Opera della Redenzione’. Per lungo tempo a fianco di Padre Arturo e responsabile della rivista Redenzione, organo ufficiale della Piccola Opera stampato all’Istituto “Anselmi” di Marigliano e diffuso in tutto il mondo. I funerali si terranno domani, sabato 4 luglio 2020, alle 10 nel Santuario con la presenza di ex Allievi, suore e missionari che concelebreranno il rito eucaristico. Alla famiglia di don Mario, Ex Allievi e parenti tutti giunge il nostro cordoglio. (Nicola Valeri)

adsense – Responsive – Post Articolo