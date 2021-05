Visciano. È morto padre Livio. La cittadina pronta per dare l’ultimo saluto

Visciano e la Piccola Opera della Redenzione salutano Padre Livio Pulita, sacerdote missionario molto vicino a Padre Arturo nelle sue missioni in Colombia, Guatemala e in America Latina. È stato uno dei ‘bracci destri’ come Padre Nicola del fondatore con Madre Anna Vitiello Fondo le due congregazioni maschili e femminili della Piccola Opera: Missionari e Piccole Apostole della Redenzione. Padre Livio è stato ultimamente anche Rettore del Santuario Basilica della Madonna Consolatrice del Carpinello a Visciano. Lo salutano gli Ex Alunni e associazioni tutte come i volontari dell’Atapc Protezione Civile molto attiva nel Santuario e area adiacente.

Con Padre Livio, scompare uno dei sacerdoti decani della Piccola Opera. Ultimamente era alla Casa per Anziani ‘Villa del Carpine” sita accanto alo Santuario dove ha trascorso l’ultimo periodo della sua vita terrena.

Nicola Valeri

adsense – Responsive – Post Articolo