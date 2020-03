VISCIANO. E’ morto “Peppe e l’auliv”, ambulante di olive e lupini

Scompare una figura storica sempre presente almeno una volta a settimana nel paese collinare, ogni sabato sera fino a qualche mese fa, col suo furgoncino portava sulla cittadella della Carità olive e lupini. Conosciuto col soprannome di “Peppe e l’auliv”, così battezzato dalla comunità locale, c’era la fila per comprare e assaggiare i suoi prodotti tradizionali della terra vesuviana. Proveniva da Somma Vesuviana. e con il suo camioncino si fermava a turno nei vari rioni del paese, in particolare in Piazzetta D’Elia. Ognuno si avvicinava per salutarlo e assaggiare le sue olive. Aveva poco più di 65 anni. “Addio PEPPE”.

